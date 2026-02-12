O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho considerou hoje que a barragem da Aguieira, que sustenta as águas do Mondego, está numa situação de risco constante, por estar a 99% da sua capacidade de armazenamento.

“É uma situação de risco constante. Com este volume de água, a barragem vai ter de descarregar”, disse José Veríssimo à agência Lusa, na sequência das inundações e cheias que atingem este concelho do distrito de Coimbra, sobretudo após o colapso das margens do Mondego, na quarta-feira.

José Veríssimo disse que a água nos campos do Baixo Mondego continua a subir, embora de forma lenta.

“No canal principal do rio Mondego há algum alívio de pressão, depois do dique ter rebentado na quarta-feira”.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (14/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS