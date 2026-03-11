diario as beiras
CIM Região de CoimbraMiranda do Corvo

Miranda do Corvo revê regulamento de incentivo à natalidade e adoção

11 de março de 2026 às 12 h58
A Câmara de Miranda do Corvo iniciou o processo de revisão do regulamento de apoio à natalidade e adoção, em vigor desde 2010, com o compromisso de adequar o documento à realidade atual.

“A medida visa modernizar os critérios de atribuição e garantir que os apoios chegam de forma mais eficaz e direta às famílias do concelho, adaptando-se às necessidades socioeconómicas atuais”, afirmou a autarquia em comunicado.

