A Câmara de Miranda do Corvo iniciou o processo de revisão do regulamento de apoio à natalidade e adoção, em vigor desde 2010, com o compromisso de adequar o documento à realidade atual.

“A medida visa modernizar os critérios de atribuição e garantir que os apoios chegam de forma mais eficaz e direta às famílias do concelho, adaptando-se às necessidades socioeconómicas atuais”, afirmou a autarquia em comunicado.

| Pode ler a notícia na integra a edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS