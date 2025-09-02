Miranda do Corvo: Investimento de 575 mil euros para a evolução do Parque Biológico

Uma nova fase de desenvolvimento do Parque Biológico da Serra da Lousã, localizado em Miranda do Corvo, vai avançar num investimento que chega aos 575 mil euros.

A Fundação ADFP, detentora do parque, viu aprovada a candidatura ao programa +Interior Turismo. O projeto, intitulado “Parque Biológico da Serra da Lousã: um cartão de visita sustentável para a região”, pretende consolidar o parque como referência no turismo de natureza e sustentável, reforçando a ligação entre conservação ambiental, inovação tecnológica e inclusão social.

O investimento, que conta com o financiamento de 400 mil euros do Turismo de Portugal, prevê a instalação de equipamentos de diversão para crianças e jovens, tanto em espaços interiores como exteriores. Inclui, ainda, a instalação de pontos de produção de energia renovável com sistemas de monitorização interativa, permitindo aos visitantes compreender, de forma prática, como a energia é gerada e utilizada. O processo prevê também a aquisição de viaturas elétricas para apoiar pessoas com mobilidade reduzida.

