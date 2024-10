Mira: Gonçalo Lopes regressa ao The Voice e impressiona Sara Correia

Voltar onde já se foi feliz. Terá sido o pensamento de Gonçalo Lopes, quando resolveu participar, pela segunda vez, no concurso de talentos da RTP “The Voice Portugal”.

O jovem, de 29 anos, natural de Mira, apresentou-se em palco, no domingo, para interpretar “What Was I Made For?”, de Billie Eilish, voltando a conquistar os mentores, seis anos depois.

Em conversa com o DIÁRIO AS BEIRAS, o jovem cantor revelou que “depois da primeira experiência, em 2018, a música acabou por ficar um pouco para trás”.

Em 2024, “resolvi voltar a tentar ser feliz na música, depois do pós-programa, em 2018 não ter corrido como eu esperava, mostrando que estou mais preparado, mais maduro”, afirmou

O cantor “arrasou”, virando as quatro cadeiras.Na hora da decisão, Gonçalo, muito “disputado” pelos mentores, levou Sara Correia a “bloquear” os colegas, utilizando o seu Super Passe, opção que permite a passagem do concorrente diretamente para a fase dos Tira-Teimas, garantindo também, desta forma, Gonçalo na sua equipa.

“Tu consegues tudo com a tua voz. Adorei tudo o que fizeste, o bom gosto a cantar, a segurança. És muito especial, um cantor extraordinário que tem muito para dar”, afirmou a mentora. “Vozes como a tua são raras de aparecer”, sublinhou.

Finalista em 2018

É certo que Gonçalo Lopes não é novo nestas andanças. Em 2018, o jovem também participou no programa, tendo ficado na equipa do então mentor Mickael Carreira.

A experiência não podia ter corrido melhor para para o artista de Mira, já que chegou à derradeira fase da competição, sendo finalista da sua equipa, terminando no 5.º lugar do concurso.

Contudo, Gonçalo assume que, “para as pessoas, o facto de eu já ter participado no programa pode ser uma vantagem”.

“Eu não concordo, sinto-o sim como uma responsabilidade e estou com vontade de me superar a mim mesmo, sem pensar no que fiz antes”, realçou