CIM Região de CoimbraMira

Mira desativa Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

29 de janeiro de 2026 às 10 h00
O município de Mira, no distrito de Coimbra, desativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, após o mau tempo provocado pela passagem da depressão Kristin.

Numa publicação nas redes sociais, a Câmara Municipal afirmou que, “na sequência da avaliação das ocorrências resultantes da passagem da tempestade Kristin pelo território, verificou-se que estão reunidas as condições para a reposição da normalidade”.

Assim, o presidente da autarquia, Artur Jorge Ribeiro Fresco, determinou a desativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

“Mantém-se, no entanto, o alerta à população para que continue vigilante e atenta às comunicações e indicações da Proteção Civil, adotando, sempre que necessário, os comportamentos adequados”.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Autoria de:

Agência Lusa

