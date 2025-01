Mira: Carnaval “trapalhão” durante três dias junta 1 500 foliões

O Carnaval de Mira “está a chegar e promete muita diversão”, sendo esperados cerca de 1500 participantes a desfilar pelas ruas do concelho.

Os festejos começam na sexta-feira (28 de fevereiro) com o desfile das escolas e das instituições particulares de solidariedade social (IPSS), a partir das 10H00, com o corso a partir da Câmara Municipal de Mira e a percorrer as principais artérias da vila.

O tema para este ano é “a vida marítima e os animais marinhos”. Segundo o vereador do Município de Mira com o pelouro dos Eventos e Animação, Tiago Daniel da Cruz, participam neste desfile cerca de mil crianças e idosos.

Nos dias 2 e 4 de março saem à rua, pelas 14H30, os “grandes desfiles de Carnaval”. No dia 2 (domingo), a animação acontece na Praia de Mira e no dia 4 (terça-feira), em Mira.

