A Metro Mondego (MM) informou ontem que, embora o canal já esteja totalmente desimpedido, “persiste a falta de energia elétrica entre Sobral de Ceira e Miranda do Corvo, condição indispensável ao funcionamento do sistema de sinalização e segurança”. “Esta situação impossibilita a operação no troço suburbano”, destaca a MM em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

No documento, e atendendo ao exposto, a empresa comunica que, relativamente à operação de hoje, “entre Portagem e Sobral de Ceira (em ambos os sentidos), mantém-se a operação regular.”

