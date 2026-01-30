diario as beiras
CoimbraMiranda do Corvo

Metrobus com serviço alternativo no troço suburbano

30 de janeiro de 2026 às 11 h40
0 comentário(s)
Arquivo DB-Ana Catarina Ferreira

A Metro Mondego (MM) informou ontem que, embora o canal já esteja totalmente desimpedido, “persiste a falta de energia elétrica entre Sobral de Ceira e Miranda do Corvo, condição indispensável ao funcionamento do sistema de sinalização e segurança”. “Esta situação impossibilita a operação no troço suburbano”, destaca a MM em nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.
No documento, e atendendo ao exposto, a empresa comunica que, relativamente à operação de hoje, “entre Portagem e Sobral de Ceira (em ambos os sentidos), mantém-se a operação regular.”

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (30/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Redação Diário As Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de janeiro

Mau tempo: Mais de 50% das freguesias afetadas em Leiria e Coimbra - Anafre
30 de janeiro

Opinião: A não esquecer nunca
30 de janeiro

Figueira da Foz: Energia “offshore” pode gerar 1200 empregos permanente
30 de janeiro

Futebol Feminino: Académica só sabe vencer

Coimbra

CoimbraMiranda do Corvo
30 de janeiro às 11h40

Metrobus com serviço alternativo no troço suburbano

0 comentário(s)
Coimbra
30 de janeiro às 11h30

Coimbra: Obras no Colégio das Artes arrancam em fevereiro

0 comentário(s)
Coimbra
30 de janeiro às 11h17

Primeiro-ministro em Coimbra para avaliar danos da depressão Kristin

0 comentário(s)

Miranda do Corvo

CoimbraMiranda do Corvo
30 de janeiro às 11h40

Metrobus com serviço alternativo no troço suburbano

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMiranda do Corvo
14 de janeiro às 09h17

Miranda do Corvo: Festival MIRARE dedicado a Torga e Cochofel

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMiranda do Corvo
13 de janeiro às 14h12

Primeiro festival literário de Miranda do Corvo celebra Torga e Cochofel

1 comentário(s)