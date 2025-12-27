Os veículos metrobus que estão a operar no troço suburbano do sistema Metro Mondego circularam durante grande parte do dia de hoje – principalmente durante a tarde e início da noite – completamente cheios, com muitos passageiros a ficarem em terra em muitas das estações.

A situação tem afetado também a circulação no troço urbano, designadamente nos horários em que o destino das viaturas são as estações a partir do Vale das Flores, já fora da cidade, em direção a Ceira, Miranda do Corvo. Lousã e Serpins.

Muitos passageiros terão escolhido este sábado para passear no novo meio de transporte – no último fim de semana em que é gratuito – seja para visitas a Coimbra, seja, no sentido contrário, para deslocações às vilas servidas pelo metrobus, o que acabou por “entupir” o sistema em várias ligações.