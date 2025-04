Mercado do Queijo Rabaçal acontece este fim de semana

O Mercado do Queijo Rabaçal e dos Romanos está de regresso para agitar e “condimentar” a aldeia do Rabaçal, no concelho de Penela, este fim de semana. A 14.ª edição da iniciativa organizada pela União das Freguesias de São Miguel, Santa Eufémia e Rabaçal, com o apoio da Câmara de Penela, promete dois dias em que as “estrelas” são o afamado Queijo Rabaçal DOP, bem como os produtos endógenos das Terras de Sicó.

O ponto principal do mercado é a Villa Romana do Rabaçal. No sábado, o evento abre portas ao público às 11H00, com uma arruada pelas ruas de Chanca, Ordem, Rabaçal, Legacão e Fortosa. Depois de uma tarde cultural com vários grupos, o certame conta ainda com um concerto às 21H00.

Já no domingo, a receção aos produtores acontece a partir das 08H00 e para as 10H00 fica reservada uma visita oficial ao certame. A recriação da chegada dos Romanos ao Rabaçal ou o 23.º Festival Nacional de Folclore são destaques do programa que se prolonga até às 22H00.