Meio milhão de euros para reabilitar 32 quilómetros do rio Cértima na Mealhada e Anadia

Cerca de 32 quilómetros do rio Cértima, nos concelhos de Anadia e Mealhada, vão ser reabilitados e valorizados, num investimento de meio milhão de euros, revelou hoje o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado.

“Temos muita vegetação que é preciso tirar, melhorar a galeria ripícola, mas fazendo uma coisa muito importante, que é usar a natureza. Não queremos betão no rio, podemos é usar materiais naturais como a madeira para melhorar as condições do rio”, destacou.

As câmaras municipais de Anadia e Mealhada (distrito de Aveiro) celebraram hoje um protocolo de parceria com a Agência Portuguesa do Ambiente, para a reabilitação e valorização do rio Cértima.

Na sessão de assinatura do protocolo, que decorreu no Palace Hotel do Bussaco, no concelho da Mealhada, Pimenta Machado destacou que serão reabilitados 32 quilómetros de um total de 500, a executar por todo o país.

Esta intervenção irá ocorrer em 17,5 quilómetros do domínio hídrico do rio Cértima e afluentes no concelho a Mealhada e em 14,5 quilómetros do concelho de Anadia.

Servirá para minimizar os efeitos das cheias nas cidades de Anadia e Mealhada e nas áreas agrícolas, bem como para garantir a segurança das pessoas e bens, através da estabilização, renaturalização e melhoria integrada dos corredores ribeirinhos, conciliando soluções hidráulicas com soluções baseadas na natureza, promotoras da retenção natural.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, esta intervenção irá dar uma vida nova ao rio Cértima.

“É um passo de gigante para contrariar a lenda da Rainha Santa Isabel, que dizia que a água que corria neste rio era por ‘certo má’, o que originou, diz o povo, o nome do rio Cértoma [Cértima]. Que a Rainha nos perdoe, mas queremos mudar o rumo da história”, referiu.

No seu entender, esta é uma forma de olhar para o rio com respeito e de o devolver à população, “num ato de justiça, mas também cultural e social”.

“Para isso, há que levar a cabo a revitalização das suas margens, a valorização da fauna e da flora, a criação de percursos pedestres e cicláveis e zonas para que as famílias possam conviver mais perto do rio”, acrescentou.

Ao longo da sua intervenção, o autarca informou ainda que, depois deste “sinal positivo da APA”, vão começar a estruturar percursos pedestres, valorizar as ribeiras do concelho e criar zonas balneares, entre as quais a reabilitação e valorização da bacia hidrográfica da Ribeira da Vacariça e da Ribeira de Várzeas e da criação de espelhos de água nas localidades de Santa Cristina, Barro, Várzeas e Ferraria.

“Gostaríamos que este projeto pudesse ser alvo de apoio do Fundo Ambiental da APA. Queremos fazer mais e estamos disponíveis para sermos parceiros nesta mudança positiva pelo ambiente”, salientou.

Já a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, congratulou-se com a intervenção numa das linhas de água mais importantes do seu concelho.

Esta reabilitação é “urgente” e é “premente a requalificação das suas margens”, sustentou.

“Vai ser um processo difícil, porque esta intervenção não agrada a toda a gente. Por isso, é fundamental realizar ações de informação e sensibilização junto da população”, indicou a autarca.

A reabilitação e valorização do rio Cértima, ao longo de 32 quilómetros dos concelhos de Anadia e Mealhada, tem um prazo de execução 120 dias.

A obra será apoiada pela Agência Portuguesa do Ambiente, através do Fundo Ambiental.