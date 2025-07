Mealhada: Novo Cineclube promete levar cinema às regiões da Gândara e da Bairrada

Um grupo de amigos que desenvolvem atividades de promoção cultural ao nível da 7.ªarte decidiram criar um cineclube, que promete levar o cinema às pessoas das regiões da Gândara e da Bairrada.

“Decidimos criar uma entidade para servir de guarda-chuva a outras entidades culturais das terras que compõem tanto Gândara como a Bairrada e, em conjunto com o Cineclube, desenvolvermos uma programação de cinema em rede”, destacou o presidente do novo cineclube, Paulo Fajardo, em declarações à agência Lusa.

O CineClube Gândara Bairrada (CCGB), formalizado na segunda-feira, terá a sua sede alojada no Espaço Inovação, no concelho da Mealhada, distrito de Aveiro.

Para além do presidente Paulo Fajardo, a direção é constituída pelo vice-presidente André Maia e a tesoureira Carla Maia.

A assembleia geral terá Ana Pires como presidente, Gil Ferreira como vic0e-presidente e Vítor Glória Soares como secretário.

Já o conselho fiscal será constituído por Vasco Espinhal Otero como presidente, Paulo Perdiz como vice-presidente e Justino Melo na qualidade de vogal.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Fajardo, que é também repórter de imagem da SIC, explicou que o novo cineclube não pretende chamar as pessoas ao cinema, mas sim levar o cinema às pessoas.

“É isso que nós pretendemos, porque há pequenas localidades, onde as pessoas não têm acesso ao cinema, nem têm muita possibilidade de se locomoverem. A ideia é mesmo levar o cinema até elas, levar o cinema às pequenas comunidades”, concretizou.

Para tal, está a ser feito um levantamento de várias associações e entidades que, a nível local, desenvolvem alguma atividade cultural.

“Queremos perceber quais são as condicionantes técnicas e físicas estruturais dos espaços, para perceber de que forma é que podemos levar o cinema até elas. Estamos no terreno a identificar os parceiros com quem vamos desenvolver programações e levar o cinema até estas pequenas populações”, revelou.

A primeira iniciativa do CineClube Gândara Bairrada realiza-se no dia 17, pelas 21:30, no Cineteatro Messias (Mealhada), sendo “Aurora” (Sunrise) o filme selecionado.

Trata-se de um clássico seminal realizado em 1927 pelo génio cinemático F. W. Murnau, vencedor de três Óscares e revolucionário para a sua época, quando o silêncio começou a dar lugar ao som.

“O mais tardar dentro de um mês, já teremos uma programação, para começar então a fazer as exibições no terreno. Será um misto de várias coisas: autores desconhecidos a apresentarem o seu trabalho e autores já mais conhecidos do grande público para virem apresentarem os seus trabalhos”, vincou Paulo Fajardo.

De acordo com o presidente do CineClube Gândara Bairrada, a programação será o mais abrangente possível, propondo tanto documentários, como filmes westerns ou de ação, uns mais conhecidos do grande público e de vários países.

“Vamos tentar fazer uma programação diferenciada, distinta daquilo que está a estrear nas salas naquela semana ou naquele mês”, afirmou.

O CineClube Gândara Bairrada pretende ainda fazer uma forte aposta na formação, junto das camadas mais jovens, estabelecendo protocolos com algumas escolas.