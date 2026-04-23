A ilusão do chumbo: caro, injusto e ineficaz

Há verdades incómodas que os dados insistem em revelar, mesmo quando o debate público prefere atalhos ideológicos. Uma delas é simples e persistente: os países que não reprovam são precisamente aqueles que apresentam melhores resultados educativos, maior bem estar social e maior prosperidade económica. Não se trata de uma coincidência estatística; é um padrão robusto, repetido ao longo de décadas nos relatórios da OCDE.

A comparação entre os países nórdicos e os países do sul da Europa é elucidativa. Finlândia, Dinamarca, Suécia e Noruega figuram sistematicamente no topo do PISA, com desempenhos elevados e, sobretudo, com uma equidade que reduz drasticamente o impacto da origem social no percurso escolar. Nestes países, a retenção é residual e usada apenas como último recurso. O foco está no apoio precoce, na intervenção pedagógica diferenciada e na confiança profissional dos docentes. O resultado é um sistema que não desperdiça talento nem transforma dificuldades temporárias em sentenças definitivas.

No extremo oposto, os países do sul – Portugal incluído – carregam o peso histórico de sistemas educativos mais seletivos, mais estratificados e mais dependentes da retenção como mecanismo de “correção”. A OCDE tem sido clara: a retenção é cara, ineficaz e socialmente injusta. Não melhora aprendizagens, agrava desigualdades e consome recursos que poderiam ser investidos em apoio pedagógico. Quando Portugal reduziu significativamente as retenções entre 2000 e 2020, os resultados melhoraram; quando voltou a aumentá las, os progressos estagnaram. Os dados falam, mas são muitos os interesses de quem não quer ouvir.

Cada retenção duplica o custo anual por aluno; 10 mil retenções representam centenas de milhões de euros adicionais ao sistema. Pior: traduzem se em necessidades acrescidas de docentes que o país não consegue suprir. Mas o impacto da retenção não se esgota na escola: repercute se na sociedade como um todo.

Os países que apostam em modelos inclusivos são também aqueles que apresentam PIB per capita mais elevado, maior mobilidade social, menor desigualdade e níveis de felicidade que lideram os rankings internacionais. A educação não explica tudo, mas é um dos pilares de um ecossistema virtuoso: sociedades coesas investem em educação inclusiva; educação inclusiva gera cidadãos mais qualificados; cidadãos mais qualificados sustentam economias mais produtivas e democracias mais robustas.

Por isso, discutir retenção não é discutir um detalhe técnico. É discutir o tipo de sociedade que queremos ser. Continuaremos a aceitar um modelo que transforma dificuldades em fracasso, que penaliza sobretudo os mais vulneráveis e que perpetua desigualdades? Ou teremos a coragem de assumir que a escola deve ser um espaço de desenvolvimento, não de seleção? Portugal percorreu um caminho notável nas últimas décadas, mas encontra se hoje num ponto de inflexão decisivo. Ou consolida um modelo educativo alinhado com as melhores práticas internacionais, ou regressa a uma lógica punitiva que a própria OCDE considera ultrapassada. A escolha é política, mas deve ser informada por evidência. E a evidência é inequívoca: os países que não reprovam são os que melhor preparam os seus jovens para viver, trabalhar e prosperar.

A educação é sempre um espelho da sociedade. A pergunta que fica é simples: que futuro queremos ver refletido nesse espelho.

A OCDE não tem dúvidas. A retenção duplica despesas, agrava desigualdades e não melhora aprendizagens.