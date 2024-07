Mealhada: Nova bolsa de estacionamento com 36 lugares na Pampilhosa

A baixa da Pampilhosa, no concelho da Mealhada, conta com mais 36 lugares de estacionamento, num investimento que ultrapassou os 200 mil euros, informou hoje a Câmara Municipal.

De acordo com esta autarquia do distrito de Aveiro, o novo parque de estacionamento, construído num lote de terreno do Município da Mealhada, muito próximo da estação de caminhos-de-ferro, inclui três lugares para pessoas de mobilidade condicionada e quatro parqueadores para bicicletas.

“É mais uma obra que se insere na nossa estratégia de mobilidade nos centros urbanos. Com este conjunto de lugares de estacionamento, a zona central fica circundada por parques de estacionamento, juntamente com o do mercado e do jardim, evitando assim o estacionamento desregulado”, destacou o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco.