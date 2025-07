Mealhada lança concurso para transformar escola primária em extensão de saúde

A Câmara da Mealhada anunciou hoje que vai lançar o concurso público para a empreitada que irá transformar a antiga escola primária da Vacariça numa extensão de saúde, num investimento que ronda os 750 mil euros.

“A empreitada relativa à Extensão de Saúde da Vacariça vai transformar a antiga escola primária numa Extensão de Saúde nova, capaz de responder às necessidades de utentes e profissionais”.

Numa nota de imprensa enviada aos jornalistas, esta autarquia do distrito de Aveiro informou que o lançamento do concurso público para a Extensão de Saúde da Vacariça foi aprovado na última reunião do executivo municipal, que decorreu na segunda-feira.

“Os trabalhos incidirão sobre a melhoria de condições para os funcionários e utentes, acessibilidades e eficiência energética”.

O preço base da obra é de 750 mil euros, prevendo-se um prazo de execução de nove meses.

Segundo o Município da Mealhada, a obra enquadra-se no aviso para a Rede de Cuidados de Saúde Primários do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que inclui também obras no Centro de Saúde da Mealhada, com um custo estimado de 1.786.600 euros; e nas Extensões de Saúde da Pampilhosa e do Luso, com valores a rondarem os 608 mil euros e os 377 mil euros, respetivamente.

Na última reunião do executivo municipal foi também aprovado o lançamento do concurso público para a reabilitação de pavimentos entre Carqueijo e Pampilhosa.

A empreitada tem o preço base de 355 mil euros (+IVA) e seis meses de prazo de execução.

“Visa a melhoria das condições de circulação e segurança rodoviária, através da reabilitação da plataforma viária, aplicação de novas camadas betuminosas, correção de drenagens, reforço de fundações e renovação da sinalização horizontal e vertical”, indicou.

A intervenção inclui trabalhos localizados nas ruas do Cavada e do Campo de Futebol (Carqueijo), onde se prevê o alargamento da faixa de rodagem, abate e transplante de árvores, escavações em caixa, fresagem e pavimentação, bem como ajustes em caixas de redes existentes e colocação de nova sinalização vertical.