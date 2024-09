Mealhada com projeto para reduzir circulação automóvel no centro da cidade

A Câmara Municipal da Mealhada vai retirar o máximo de trânsito automóvel do centro da cidade, avançando, para tal, segundo anunciou hoje, com um projeto de requalificação que abrangerá todo o núcleo central.

“Devolver a rua às pessoas e às crianças, com mobilidade para todos é o objetivo da requalificação que abrangerá o núcleo central da cidade”, afirmou o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco.

Numa nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa, esta autarquia informa que a intervenção será realizada na avenida 25 de Abril, nas ruas Eduardo Alves de Matos e José Branquinho de Carvalho e no Jardim Municipal.

O estudo prévio do projeto “está concluído” e prevê “a criação de pavimentos táteis e com cores diferenciados, passeios à quota das vias de circulação, a criação de zonas de lazer e de fruição de espaços verdes, bem como a criação de vias partilhadas, com clara prioridade para os peões e velocípedes”.

“Acreditamos que a retirada do máximo de circulação automóvel do centro da Mealhada vai beneficiar a qualidade de vida de residentes e de comerciantes porque é quando andamos na rua, que vemos o que a nossa comunidade tem para oferecer”, sustentou o presidente da autarquia.

A intervenção a realizar nas ruas do núcleo central da Mealhada já tinha sido dada a conhecer por António Jorge Franco na quarta-feira, no workshop “Mealhada Acessível”, inserido nas iniciativas da Semana Europeia da Mobilidade.

Nessa ocasião, o autarca defendeu que políticos, projetistas e cidadãos devem projetar espaços públicos para todos, fazendo do automóvel o intruso.

“Sou defensor das cidades e zonas urbanas com parques de estacionamento à volta do centro urbano, possibilitando que as pessoas circulem, à vontade, a pé, nas suas compras, nos seus momentos de convívio, possibilitando que as crianças circulem com segurança nos núcleos urbanos. É isto que pretendemos fazer no centro da cidade e em alguns núcleos urbanos das freguesias”, alegou.