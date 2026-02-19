diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Mau tempo: Região Metropolitana de Coimbra exige financiamento urgente para reabilitação de estradas

19 de fevereiro de 2026 às 19 h46
0 comentário(s)
DR

A Região Metropolitana de Coimbra reivindicou hoje financiamento urgente para reabilitação das infraestruturas rodoviárias da região danificadas devido ao mau tempo, que provocou várias derrocadas e estradas cortadas.

“Embora a isenção das portagens seja um fator que continuamos a defender, os autarcas desta região são unânimes: a segurança e a operacionalidade da rede viária são as prioridades que não podem esperar”, afirmou a presidente da Região Metropolitana de Coimbra, Helena Teodósio, citada num comunicado de imprensa.

De acordo com a nota, os autarcas, hoje reunidos em Conselho Intermunicipal da Região Metropolitana de Coimbra, na Mealhada, distrito de Aveiro, “exigiram apoios imediatos para a reposição integral das condições de segurança, mobilidade e funcionalidade das infraestruturas públicas afetadas”.

Leia a notícia completa na edição de amanhã (20/02/26) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de fevereiro

Mau Tempo: Governo reúne-se na quarta-feira com partidos com assento parlamentar sobre PTRR
19 de fevereiro

Mau tempo: Região Metropolitana de Coimbra exige financiamento urgente para reabilitação de estradas
19 de fevereiro

Montenegro recusa prorrogar situação de calamidade
19 de fevereiro

Mau tempo: Apoios do Estado já são de 3,5 mil milhões de euros

CIM Região de Coimbra

CIM Região de Coimbra
19 de fevereiro às 19h46

Mau tempo: Região Metropolitana de Coimbra exige financiamento urgente para reabilitação de estradas

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbra
19 de fevereiro às 14h19

Defesa do Mondego pede congresso sobre o rio ainda este ano

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraCoimbraMontemor-o-Velho
19 de fevereiro às 13h23

Agricultores de Coimbra exigem reparação do canal de rega do Mondego para garantir culturas

0 comentário(s)