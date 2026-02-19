A Região Metropolitana de Coimbra reivindicou hoje financiamento urgente para reabilitação das infraestruturas rodoviárias da região danificadas devido ao mau tempo, que provocou várias derrocadas e estradas cortadas.

“Embora a isenção das portagens seja um fator que continuamos a defender, os autarcas desta região são unânimes: a segurança e a operacionalidade da rede viária são as prioridades que não podem esperar”, afirmou a presidente da Região Metropolitana de Coimbra, Helena Teodósio, citada num comunicado de imprensa.

De acordo com a nota, os autarcas, hoje reunidos em Conselho Intermunicipal da Região Metropolitana de Coimbra, na Mealhada, distrito de Aveiro, “exigiram apoios imediatos para a reposição integral das condições de segurança, mobilidade e funcionalidade das infraestruturas públicas afetadas”.

