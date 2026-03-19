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CIM Região de Coimbra

Mau Tempo: Região de Coimbra com 142 milhões de danos em equipamentos municipais

19 de março de 2026 às 15 h46
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A Região de Coimbra registou cerca de 142 milhões de euros (ME) em danos em equipamentos municipais afetados pelo comboio de tempestades, afirmou hoje a Comunidade Intermunicipal (CIM).

Os danos dizem apenas respeito aos “ativos na esfera municipal”, afetados pelo comboio de tempestades que assolou o país no início deste ano, afirmou o secretário executivo da CIM da Região de Coimbra, Jorge Brito, que falava durante o conselho intermunicipal, que decorreu hoje em Tábua, no interior do distrito de Coimbra.

Questionado pela agência Lusa no final da reunião, Jorge Brito referiu que Coimbra, Soure, Montemor-o-Velho e Penela foram os municípios mais impactados dentro da região – os três primeiros com danos muito relacionados com as cheias.

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