As empresas afetadas pelo mau tempo já podem candidatar-se a um apoio de 150 milhões de euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou hoje o Ministério da Economia.

“As empresas das zonas afetadas pelas tempestades, inundações e cheias já podem candidatar-se ao apoio 150 milhões de euros disponibilizados através do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC), no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, indicou o ministério tutelado por Castro Almeida.

As candidaturas podem ser apresentadas até ao final do mês.

São apoiados projetos de investimento produtivo, que aumentem a resistência de equipamentos, instalações e infraestruturas, que ampliem ou diversifiquem a capacidade produtiva ou que aumentem a resiliência dos sistemas de comunicações e energia.

Conforme precisou, as empresas com projetos em concelhos declarados em situação de calamidade ou contingência podem apresentar uma única candidatura, com entre 100.000 euros e 10 milhões de euros de investimento elegível.

Podem candidatar-se a esta linha de investimento empresas e empresários em nome individual.

A comparticipação a fundo perdido pode ir até 40% para as grandes empresas e até 60% para pequenas e micro empresas.

A construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções incluem-se nas despesas elegíveis.

Após a candidatura ser aprovada, os trabalhados têm de ser iniciados até 31 de julho. As empresas têm 24 meses para executar o projeto.