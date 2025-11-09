diario as beiras
Mariana Leitão critica em Coimbra PSD por dar “sinais perigosos” de cedência ao Chega

09 de novembro às 15 h02
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

 A presidente da Iniciativa Liberal (IL) criticou hoje o PSD por dar “sinais perigosos” de cedência ao Chega, acusando ainda os sociais-democratas de “brincar aos socialistas de manhã e aos populistas à tarde”.

“O PSD – esse mesmo partido que se diz alternativa – está a dar sinais perigosos, sinais de cedência, sinais de quem troca princípios por conveniência, sinais de quem acha que o poder vale mais do que a coerência”, afirmou Mariana Leitão, que discursava na abertura da reunião do Conselho Nacional da IL, que decorre hoje em Coimbra.

A líder da Iniciativa Liberal disse que, quando o Chega “mete o pé na porta, exige, pressiona, impõe”, o PSD, “em vez de dizer não, faz contas”, acusando os sociais-democratas de ceder à extrema-direita.

Autoria de:

Agência Lusa

