A presidente da Iniciativa Liberal (IL) criticou hoje o PSD por dar “sinais perigosos” de cedência ao Chega, acusando ainda os sociais-democratas de “brincar aos socialistas de manhã e aos populistas à tarde”.

“O PSD – esse mesmo partido que se diz alternativa – está a dar sinais perigosos, sinais de cedência, sinais de quem troca princípios por conveniência, sinais de quem acha que o poder vale mais do que a coerência”, afirmou Mariana Leitão, que discursava na abertura da reunião do Conselho Nacional da IL, que decorre hoje em Coimbra.

A líder da Iniciativa Liberal disse que, quando o Chega “mete o pé na porta, exige, pressiona, impõe”, o PSD, “em vez de dizer não, faz contas”, acusando os sociais-democratas de ceder à extrema-direita.

