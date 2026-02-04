O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está hoje em Soure, onde se encontra, neste momento, a reunir com a Proteção Civil e autarcas da região de Coimbra, para debater as tempestades que têm afetado o concelho.

Na reunião, participam Rui Fernandes, presidente da câmara de Soure; Carlos Luís Tavares, comandante do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, e Helena Teodósio, presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, entre outras personalidades.

Soure tem sido um dos concelhos da região de Coimbra mais afetados pelo agravamento do mau tempo que tem ocorrido o país nos últimos dias.

