SNS 24 passa a ser porta de entrada para urgências de obstetrícia em Coimbra

A Linha SNS 24 (808 24 24 24) passa, a partir de hoje, a ser o primeiro ponto de contacto obrigatório para o acesso às Urgências de Obstetrícia e Ginecologia das mulheres seguidas na Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, seja na Maternidade Bissaya Barreto ou na Maternidade Daniel de Matos.

“Esta medida tem como objetivo garantir cuidados de saúde seguros, atempados e de qualidade a todas as utentes que recorrem aos serviços hospitalares”, explica Teresa Almeida Santos, diretora do Departamento da Mulher e do Recém-nascido da ULS de Coimbra, acrescentando que “nem todas as situações necessitam de atendimento em serviço de urgência. Através de um contacto telefónico prévio, os profissionais de enfermagem da Linha SNS 24 fazem uma pré-triagem clínica e encaminham cada situação para a resposta mais adequada: autocuidados, cuidados de saúde primários ou, quando necessário, serviços de urgência hospitalar”. No entanto, recorda a especialista, “perante sinais de alarme, como dor abdominal intensa, hemorragia vaginal ou diminuição dos movimentos do bebé, as grávidas devem procurar ajuda imediata”.

De acordo com a ULS de Coimbra, “o recurso à Linha SNS 24 permite orientar de forma mais eficaz a procura de cuidados de saúde”.