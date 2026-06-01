Coimbra

SNS 24 passa a ser porta de entrada para urgências de obstetrícia em Coimbra

01 de junho de 2026 às 18 h13
Profissionais de enfermagem da Linha SNS 24 fazem uma pré-triagem clínica e encaminham as grávidas | Foto: DR
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A Linha SNS 24 (808 24 24 24) passa, a partir de hoje, a ser o primeiro ponto de contacto obrigatório para o acesso às Urgências de Obstetrícia e Ginecologia das mulheres seguidas na Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, seja na Maternidade Bissaya Barreto ou na Maternidade Daniel de Matos.
“Esta medida tem como objetivo garantir cuidados de saúde seguros, atempados e de qualidade a todas as utentes que recorrem aos serviços hospitalares”, explica Teresa Almeida Santos, diretora do Departamento da Mulher e do Recém-nascido da ULS de Coimbra, acrescentando que “nem todas as situações necessitam de atendimento em serviço de urgência. Através de um contacto telefónico prévio, os profissionais de enfermagem da Linha SNS 24 fazem uma pré-triagem clínica e encaminham cada situação para a resposta mais adequada: autocuidados, cuidados de saúde primários ou, quando necessário, serviços de urgência hospitalar”. No entanto, recorda a especialista, “perante sinais de alarme, como dor abdominal intensa, hemorragia vaginal ou diminuição dos movimentos do bebé, as grávidas devem procurar ajuda imediata”.
De acordo com a ULS de Coimbra, “o recurso à Linha SNS 24 permite orientar de forma mais eficaz a procura de cuidados de saúde”.

 

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de junho

Estágio de Portugal para o Mundial arranca com 23 e sem bicampeões europeus
01 de junho

Trump diz que as negociações com o Irão continuam e a um "ritmo acelerado"
01 de junho

"The Welcome Experience" deu a conhecer a melhor gastronomia e os melhores vinhos do Dão
01 de junho

Dois mortos nas praias no primeiro mês da época balnear

Coimbra

Época balnear arrancou hoje nas praias Fluviais do Rebolim e de Palheiros e Zorro

SNS 24 passa a ser porta de entrada para urgências de obstetrícia em Coimbra

Universidade de Coimbra prevê em três anos produzir 30% da energia que consome