Empresa contratada para avaliar propostas de arquitetura em concurso da alta velocidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) contratou a empresa do arquiteto Pedro Guimarães para ajudar na avaliação das propostas de arquitetura no concurso de alta velocidade entre Oiã e Soure, que inclui a construção de nova estação intermodal em Coimbra.

A empresa Trivial Solution foi contratada por ajuste direto, por 24.500 euros, para “prestar apoio técnico especializado na avaliação das propostas apresentadas no âmbito do concurso da Parceria Público-Privada (PPP) referente ao lote Oiã-Soure da linha de alta velocidade”, disse hoje à agência Lusa a IP, em resposta escrita.

Segundo a IP, a empresa de Pedro Guimarães irá assessorar exclusivamente na avaliação do fator de qualidade do projeto (20% do peso da ponderação das propostas), avaliando a integração urbana e paisagística, e a arquitetura das propostas que venham a ser apresentadas, no âmbito do concurso, que fecha em 06 de julho.

“Atendendo à especificidade técnica destas matérias, a sua apreciação exige conhecimentos especializados e experiência comprovada em arquitetura e integração territorial, motivo pelo qual, à semelhança do que sucedeu no concurso relativo ao lote Porto-Oiã, a IP recorreu à contratação de serviços externos para complementar as competências técnicas internas existentes”, aclarou.

Apesar de a empresa contratada ter apenas três anos de existência, a IP sublinhou que o arquiteto Pedro Guimarães é um perito “com experiência relevante na preparação, coordenação e participação em projetos públicos de arquitetura e integração urbana”.

A avaliação final e a atribuição da pontuação correspondente ao fator qualidade, salientou, “são da exclusiva responsabilidade do júri do concurso, nos termos definidos nas peças do procedimento e na legislação aplicável”.

O concurso estabelece um peso de 80% para o fator preço e os restantes 20% para qualidade, sendo o projeto para a nova estação intermodal de Coimbra o elemento que tem uma ponderação maior, dentro deste fator.

No âmbito da construção da nova estação intermodal de Coimbra, o anterior executivo municipal, em conjunto com a Infraestruturas de Portugal, avançou com um plano de pormenor para a zona envolvente, que contou com a participação do arquiteto catalão Joan Busquets.

Este troço da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa vai no segundo concurso lançado, depois de um primeiro procedimento (lançado em julho de 2024) ter caído, com a única proposta a ser chumbada pelo júri, por propor o desvio da estação para Taveiro, fora da cidade de Coimbra, ao contrário do previsto no projeto.

O novo concurso agora lançado tem vários ajustamentos técnicos e uma redução de traçado de cerca de 11 quilómetros, numa extensão que estava inicialmente prevista até Soure e que agora termina em Coimbra.