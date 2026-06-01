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Campanha “Viajar Sem Pressa” sensibiliza condutores para excessos de velocidade

01 de junho de 2026 às 09 h10
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A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR iniciam na terça-feira a campanha rodoviária “Viajar Sem Pressa” para alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, foi hoje anunciado.

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2026, esta campanha, a sexta de onze previstas até ao fim do ano, decorre até ao dia 08 de junho e integrará ações de sensibilização e fiscalização direcionadas aos comportamentos de risco relacionados com a velocidade.

“Sob o lema ‘Viaje sem Pressa’, esta campanha pretende alertar os condutores para os riscos da velocidade excessiva ou inadequada às condições da via, uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave”, indicam a ANSR, PSP e GNR hoje num comunicado conjunto.

 

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Na nota, lembram que entre 01 de janeiro de 2022 e 31 dezembro de 2024, a velocidade excessiva para as condições existentes esteve diretamente associada a 6.824 acidentes, 177 vítimas mortais, 588 feridos graves e 8.396 feridos ligeiros.

“O excesso de velocidade continua a representar a principal tipologia de infração rodoviária em Portugal Continental, correspondendo a mais de 60% do total das infrações registadas em 2025”, é referido na nota.

A velocidade excessiva para as condições climatéricas ou do estado da via, a condução acima dos limites legais de velocidade, a redução das distâncias de segurança e manobras bruscas associadas a velocidade inadequada aumentam, segundo as autoridades, significativamente o risco de acidente grave.

A ANSR, a GNR e a PSP recordam que conduzir a velocidade adequada salva vidas e contribui para uma circulação mais segura para todos os utilizadores da estrada.

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