Coimbra

Época balnear arrancou hoje nas praias Fluviais do Rebolim e de Palheiros e Zorro

01 de junho de 2026 às 19 h39
O vereador da Câmara Municipal de Coimbra com o pelouro do Ambiente, Luís Filipe (ao centro), visitou esta tarde a praia fluvial do Rebolim | Fotografia: CMC
redação as beiras
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A época balnear arrancou hoje nas praias fluviais do Rebolim e de Palheiros e Zorro, no concelho de Coimbra.

As duas praias, que foram novamente distinguidas com o galardão Bandeira Azul, vão ter a época balnear a decorrer até setembro. A praia fluvial do Rebolim terá época balnear até 30 de setembro, enquanto que na praia fluvial de Palheiros e Zorro esta vai decorrer até 15 de setembro.

As duas praias fluviais voltam a integrar, em 2026, a lista de zonas balneares distinguidas com Bandeira Azul, galardão atribuído pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE). A distinção reconhece critérios relacionados com a qualidade da água balnear, segurança, serviços prestados aos utilizadores, gestão ambiental, acessibilidade, informação e educação ambiental.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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