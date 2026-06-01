A época balnear arrancou hoje nas praias fluviais do Rebolim e de Palheiros e Zorro, no concelho de Coimbra.

As duas praias, que foram novamente distinguidas com o galardão Bandeira Azul, vão ter a época balnear a decorrer até setembro. A praia fluvial do Rebolim terá época balnear até 30 de setembro, enquanto que na praia fluvial de Palheiros e Zorro esta vai decorrer até 15 de setembro.

As duas praias fluviais voltam a integrar, em 2026, a lista de zonas balneares distinguidas com Bandeira Azul, galardão atribuído pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE). A distinção reconhece critérios relacionados com a qualidade da água balnear, segurança, serviços prestados aos utilizadores, gestão ambiental, acessibilidade, informação e educação ambiental.

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