Manuel João Vieira é cabeça de cartaz do Cercal Rock em Soure

Manuel João Vieira, músico e fundador de bandas como Ena Pá 2000 e Irmãos Catita, vai atuar no Cercal Rock, em Soure, a 16 de novembro, anunciou hoje a organização do evento.

O músico e pintor será o cabeça de cartaz daquele evento na aldeia de Cercal, no concelho de Soure, que começou em 1997 e que vai para a sua 22.ª edição, disse à agência Lusa o membro da organização do festival João Castanheira.

Manuel João Vieira vai subir ao palco do Cercal Rock em formato trio, com Gimba e Luís Desirat, num concerto em que irá “interpretar temas icónicos” da sua carreira, quer a solo quer de projetos como Os Irmãos Catita ou os Ena Pá 2000.

Além de Manuel João Vieira, o festival conta ainda com concertos da banda de rock da Figueira da Foz Johnny Dead Radio e da banda anfitriã Balbúrdia, acrescentou.

“Os Balbúrdia estiveram sempre presentes e nunca houve um ano em que não tocaram”, salientou João Castanheira, guitarrista da banda local, que criou o festival em 1997, face “à dificuldade em encontrar espaços para tocar”.

Segundo João Castanheira, apesar de fazer parte da organização do festival, a banda já não organiza diretamente o Cercal Rock, tendo passado a pasta para um grupo de pessoas da aldeia que quis reativar o festival, após um interregno.

“Desde 2014, passámos a integrar bandas com algum peso no panorama nacional, como Mata Ratos, Peste & Sida ou UHF”, realçou o membro da organização, notando que a aldeia, apesar ser pequena e ter perdido população, mantém-se “culturalmente ativa”, com uma banda filarmónica, um coro, três bandas de rock e uma banda de música ligeira.

A cultura “acaba por ser um polo agregador”, vincou.

O Cercal Rock conta com o apoio da Câmara de Soure e da União de Freguesias de Gesteira e Brunhós.