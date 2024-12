Manel Cruz, Jorge Palma e Paulo de Carvalho atuam no Teatro da Lousã em 2025

Concertos de Manel Cruz, Jorge Palma, Paulo de Carvalho e Pedro Abrunhosa, uma peça de Tiago Rodrigues e um espetáculo de dança de Paulo Ribeiro são algumas das propostas do Teatro da Lousã para o primeiro semestre de 2025.

Depois de dois meses a funcionar e de uma resposta inicial “muito positiva”, o Teatro Municipal da Lousã (TML) apresentou hoje a sua programação para o primeiro semestre de 2025, em que estão incluídos alguns nomes grandes da música, do teatro e da dança, propostas fora de portas e a preocupação de chegar a diferentes públicos e idades, afirmou o diretor daquela estrutura, João Aidos.

Na área da música, o TML recebe um concerto de Pedro Abrunhosa com a Orquestra Clássica do Centro (18 de janeiro), Jorge Palma em formato trio (15 de fevereiro), Paulo de Carvalho com o pianista cubano Victor Zamora (08 de março), a fadista Sara Correia (10 de maio), Manel Cruz, dos Ornatos Violeta, (30 de maio) e Bárbara Tinoco (28 de junho).

Um concerto do coro lousanense Lausus, a apresentação do novo álbum dos Linda Martini ou um espetáculo em que JP Simões canta José Mário Branco são outras das propostas nesta vertente.

Já no teatro, a Lousã vai receber “Coro dos Amantes”, peça de Tiago Rodrigues escrita há 16 anos (25 de janeiro), “O Tamanho das Coisas”, da Terra Amarela (15 de março), “O Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa”, de Sara Barros Leitão (28 de março), “Heróis do Impossível”, de João Garcia Miguel (12 de abril), e “Estrada de Terra”, de Tiago Correia (03 de maio).

Na dança, será apresentada “Maurice Accompagné”, de Paulo Ribeiro, coreógrafo que fará também uma ‘masterclass’ no concelho, numa programação que inclui também várias propostas na área do circo contemporâneo, assim como espetáculos para família e crianças.

Além da programação dentro do teatro, o TML terá também em 2025 algumas propostas fora de portas, como “O Meu Amor Virá de Comboio”, uma peça de teatro que irá ser apresentada em Serpins, um espetáculo sobre a violência no namoro na escola, outro no Mercado Municipal ou “A Música Dá Trabalho”, da Omnichord Records, que se propõe “a invadir uma escola” e montar espetáculos enquanto dão a conhecer as várias profissões associadas ao setor.

“A programação é bastante diversificada, com uma atenção na relação com o território”, quer no seu envolvimento, quer na própria capacitação da comunidade, afirmou João Aidos, salientando que o Teatro procura desenvolver projetos em parceria com estruturas locais.

Para o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, as quatro mil pessoas que já passaram pelo teatro no espaço de dois meses é “um número indicativo e bastante significativo sobre a adesão do público e a pertinência da programação e deste espaço”, que não chega aos 500 lugares de lotação.

O orçamento do TML para programação em 2025 será de cerca de 200 mil euros, acrescentou, salientando a capacidade daquele espaço de acolher espetáculos “com diferentes abordagens para diferentes públicos”.

Questionado pela agência Lusa, João Aidos referiu que o TML irá instalar um projetor digital em 2025, fruto de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), esperando passar a ter programação regular de cinema no segundo semestre.

Essa programação será “mais de cineclube” e a sua curadoria deverá ser feita em parceria com uma estrutura do concelho.