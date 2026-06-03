Fórum Vê Portugal

“O Centro de Portugal não é um território de calamidades, é um território de oportunidades”

03 de junho de 2026 às 07 h30
Rui Ventura, presidente da Turismo Centro de Portugal | Fotografias: Pedro Filipe Ramos
Daniel Filipe Pereira
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Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

“O Centro de Portugal não é um território de calamidades, é um território de oportunidades”, disse ontem o presidente da Turismo Centro de Portugal, Rui Ventura, durante a sessão de abertura do Vê Portugal – Fórum de Turismo Interno, que termina hoje em Viseu.

“É verdade que o início de 2026 mostrou dificuldades. As tempestades afetaram fortemente alguns dos nossos territórios, o contexto internacional também se agravou e isso teve impacto na região. Mas isso demonstra que o Centro de Portugal tem bases sólidas, tem capacidade de recuperação e tem resiliência. Portugal precisa de olhar para o Centro de Portugal de forma diferente porque tratar da forma igual aquilo que estruturalmente é diferente não é igualdade, é injustiça territorial”, afirmou o responsável.

Rui Ventura defendeu que o Centro de Portugal oferece “autenticidade, humanidade e relações humanas verdadeiras”, mas é necessária “uma visão estratégica”. “O Centro de Portugal precisa de um olhar nacional mais atento, precisa de mais visibilidade, maior capacidade de promoção, instrumentos diferenciadores, políticas públicas adaptadas e, sobretudo, precisa de mobilidade”, referiu.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS 

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