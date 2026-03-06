Cerca de 42,5% dos 6.800 processos penais que deram entrada, no ano de 2025, na Comarca de Coimbra, estão relacionados com violência doméstica, disse hoje à agência Lusa fonte judicial.

No ano de 2025, deram entrada na Comarca de Coimbra um total de 2.896 processos relacionados com violência doméstica, representando cerca de 42,5% do total dos processos penais.

O concelho de Coimbra foi o que registou o maior número de processos relacionados com violência doméstica, com um total de 1.529, seguindo-se a Figueira da Foz com 274 e Cantanhede com 263.

