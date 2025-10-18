CIM Região de CoimbraCoimbra
Mais 21 habitações vão ser reabilitadas na Fonte do Castanheiro
Mais 21 habitações vão ser reabilitadas pela Câmara Municipal de Coimbra no bairro da Fonte do Castanheiro.
A requalificação custa, praticamente, dois milhões e 800 mil euros, tendo um prazo de execução de 420 dias, segundo a informação publicada no site portal base.
O contrato, lançado pelo executivo municipal, foi consignado pela empresa Conwar, Lda e será concluído em 2027.
