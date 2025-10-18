diario as beiras
Mais 21 habitações vão ser reabilitadas na Fonte do Castanheiro

18 de outubro às 11 h01
Mais 21 habitações vão ser reabilitadas pela Câmara Municipal de Coimbra no bairro da Fonte do Castanheiro.
A requalificação custa, praticamente, dois milhões e 800 mil euros, tendo um prazo de execução de 420 dias, segundo a informação publicada no site portal base.
O contrato, lançado pelo executivo municipal, foi consignado pela empresa Conwar, Lda e será concluído em 2027.

 

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 18/10/2025

António Cerca Martins

