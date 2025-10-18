Mais 21 habitações vão ser reabilitadas pela Câmara Municipal de Coimbra no bairro da Fonte do Castanheiro.

A requalificação custa, praticamente, dois milhões e 800 mil euros, tendo um prazo de execução de 420 dias, segundo a informação publicada no site portal base.

O contrato, lançado pelo executivo municipal, foi consignado pela empresa Conwar, Lda e será concluído em 2027.

