Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil, foi eleito presidente do Conselho de Administração (CA) da AGIT-Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, para o triénio 2026-2029. Segundo nota do município de Arganil, o CA integra ainda Melissa Gama (vice-presidente, sem tempo atribuído) e Emílio Torrão (vogal em regime de tempo inteiro).

Para a Mesa da Assembleia Geral, foram eleitos Ana Abrunhosa (presidente), Victor Carvalho (vice-presidente) e José Miguel Ferreira (secretário), respetivamente presidentes das câmaras municipais de Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo.

“A nova equipa assume funções com sentido de responsabilidade, consciente do papel central da mobilidade no presente e no futuro do território, tendo como objetivo consolidar uma rede integrada e fluida, capaz de facilitar o acesso a serviços essenciais e contribuir para uma região metropolitana mais competitiva, mais atrativa e com melhor qualidade de vida”, destaca o comunicado.

Criada pelo Município de Coimbra e pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a AGIT iniciou a sua atividade formal em dezembro de 2024, com a missão de estruturar e gerir o sistema intermodal de transportes da região, promovendo um modelo de mobilidade integrado, eficiente e sustentável, em linha com as melhores práticas europeias.