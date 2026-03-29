diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Luís Paulo Costa eleito presidente do Conselho de Administração da AGIT

29 de março de 2026 às 11 h51
0 comentário(s)
O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, foi eleito o presidente da AGIT | Fotografia: Arquivo

Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil, foi eleito presidente do Conselho de Administração (CA) da AGIT-Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, para o triénio 2026-2029. Segundo nota do município de Arganil, o CA integra ainda Melissa Gama (vice-presidente, sem tempo atribuído) e Emílio Torrão (vogal em regime de tempo inteiro).

Para a Mesa da Assembleia Geral, foram eleitos Ana Abrunhosa (presidente), Victor Carvalho (vice-presidente) e José Miguel Ferreira (secretário), respetivamente presidentes das câmaras municipais de Coimbra, Lousã e Miranda do Corvo.

“A nova equipa assume funções com sentido de responsabilidade, consciente do papel central da mobilidade no presente e no futuro do território, tendo como objetivo consolidar uma rede integrada e fluida, capaz de facilitar o acesso a serviços essenciais e contribuir para uma região metropolitana mais competitiva, mais atrativa e com melhor qualidade de vida”, destaca o comunicado.

Criada pelo Município de Coimbra e pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a AGIT iniciou a sua atividade formal em dezembro de 2024, com a missão de estruturar e gerir o sistema intermodal de transportes da região, promovendo um modelo de mobilidade integrado, eficiente e sustentável, em linha com as melhores práticas europeias.

Autoria de:

redação as beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de março

PS/Congresso: Lista de Carneiro para a Comissão Nacional eleita com 88,9%
29 de março

João Pedro "Jonas" Polónio faleceu
29 de março

Domingo de Ramos celebrado pelo Bispo de Coimbra D. Virgílio Antunes
29 de março

Luís Paulo Costa eleito presidente do Conselho de Administração da AGIT

CIM Região de Coimbra

Luís Paulo Costa eleito presidente do Conselho de Administração da AGIT

Homem encontrado sem vida dentro de poço na Pampilhosa

Parlamento eleva três localidades do distrito de Coimbra a vilas históricas