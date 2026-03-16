Um “Guardião da Serra”, cujo nome é “Crispim”, é a nova marca identificativa da Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã, associação sedeada na aldeia do xisto de Aigra Nova, no concelho de Góis, que tem como objeto “a conservação e a valorização do património natural e cultural da serra”.

O logótipo já está a ser utilizado desde o início deste ano, explicando a Lousitânea, na sua página oficial, que esta mudança surgiu da necessidade, de, após 22 anos de existência, “encontrar uma nova identidade que representasse melhor a associação, bem como os seus membros, sócios e amigos”.

Agradecendo “ao criativo Fernando Lucas, pelo excelente trabalho de comunicação que desenvolveu para a nova imagem da Lousitânea”, a direção desta Liga de Amigos reconhece, contudo, que a imagem que os acompanhou durante todos estes anos representa-os muito bem. No entanto, “ano novo, vida nova, e esperamos, agora, poder comunicar de uma forma diferente e mais próxima com todos os que nos procuram”, sustentam os representantes da associação, dando as boas vindas ao “Crispim, o novo amigo da Lousitânea”.

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