Lousã: Vento forte cancelou parte da Feira do Mel e da Castanha que volta no próximo fim de semana

O vento forte que se fez sentir no sábado e no domingo levou a Câmara da Lousã a cancelar, por precaução, parte das atividades da Feira do Mel e da Castanha, que decorreu este fim de semana.

Mas, apesar do contratempo, o certame – que é já considerado o melhor festival de outono da região – atraindo milhares de visitantes, vai regressar já no próximo fim de semana, entre 29 de novembro e 1 de dezembro, no seu formato completo.

Devido ao forte vento que se fez sentir este fim de semana, a autarquia decidiu manter apenas em funcionamento, no sábado e no domingo, a parte da venda do mel e da castanha e outros produtos endógenos da época, instalada no edifício do Parque Municipal de Exposições e reunindo mais de uma centena de expositores, explicou o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes, ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Assim, para prevenir eventuais incidentes, foram encerradas as duas tendas – dos Endógenos e da Gastronomia –, onde funcionavam as tasquinhas e que acolhiam os espetáculos do programa de animação, acrescentou o autarca.

Em jeito de balanço, Luís Antunes realça que a noite de sexta-feira decorreu normalmente, mas mesmo nos outros dois dias a parte da feira que se realizou “teve uma adesão bastante significativa”.

Evento e animação reagendados rapidamente

Para fazer face as estas contrariedades, a Câmara da Lousã conseguiu reunir rapidamente o consenso dos expositores presentes no certame e agendar a “repetição” do evento, com as suas três vertentes, já no próximo fim de semana. Em paralelo, foi também definido o programa de animação, que tem alguns momentos novos, acentuou Luís Antunes.

Assim, na próxima sexta-feira vai atuar uma banda local, “Doutor e os Aflitos”, e um dj, uma vez que na última sexta-feira, foi possível cumprir o programa com a presença dos artistas. No próximo sábado – como não foi possível reagendar a banda prevista – vão atuar os Átoa, mas mantém-se o Dj Quim das Remisturas.

No domingo atua, como estava previsto, o grupo Sons do Minho.

Assim, o evento volta a realizar-se no Parque Municipal de Exposições e em duas tendas instaladas no recinto anexo, garantindo mais de 7.500 metros quadrados de recinto coberto para o evento. Os espaços estão divididos entre a zona de Mel & Castanha, Tenda dos Endógenos e Tenda da Gastronomia.