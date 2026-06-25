Lousã

Carlos Luís Tavares, Graciette Sandinha e José Quaresma reconhecidos com o Prémio Lausus

25 de junho de 2026 às 10 h20
As sete marchas sanjoaninas da Lousã receberam um reconhecimento da Câmara Municipal da Lousã | Fotografia: Ana Catarina Ferreira
Daniel Filipe Pereira
Autor
Daniel Filipe Pereira

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...
Daniel Filipe Pereira
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Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Carlos Luís Tavares, Graciette Sandinha, José Quaresma, António Fernandes, ULS de Coimbra, Grita Serpins, Lur – Natural Skinfood, a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, às empresas Cidacel e Própoli Gelataria e a banda Ponto & Vírgula foram os vencedores dos Prémios Lausus 2026 entregues durante a gala do feriado municipal que decorreu ontem no Teatro Municipal da Lousã.

A professora Graciette Sandinha foi distinguida com o Prémio Álvaro Viana de Lemos (Educação e Ciência). A professora foi a primeira homenageada da noite e a mais ovacionada, tendo recebido um aplauso de pé de toda a plateia. No discurso disse que a razão de ser de toda a atividade docente “foram os alunos” e foi a eles que se dedicou “de alma e coração”.

ULS de Coimbra distinguida
A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra foi distinguida com o Prémio Américo Viana de Lemos (Saúde). O presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra, Francisco Maio Matos, esteve presente, agradeceu a distinção e revelou que, pela primeira vez, a ULS de Coimbra conseguiu assegurar médico de família a todos os utentes desta unidade. Este prémio surge numa altura em que a autarquia e a ULS de Coimbra estão a negociar a presença de médicos no centro de saúde ao fim de semana.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

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