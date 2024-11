Lousã: Teatro Municipal promete ser um espaço de inspiração e de sonho

Estão abertas as cortinas do Teatro Municipal da Lousã. Este espaço cultural foi inaugurado de forma oficial no sábado e contou com momentos teatrais, musicais e de dança, pela Companhia de teatro “Um do Outro” e das bailarinas da Academia de Dança “My Turn”.

O antigo Cineteatro da Lousã volta a estar ao dispor da comunidade. Para o edil da Lousã, Luís Antunes, “esta intervenção teve como objetivos dotar o teatro de novas valências, capazes de responder às exigências das artes de palco, assegurando conforto, segurança e acessibilidade para artistas e público, mantendo a identidade do edifício e melhorando a sua integração”.

Valor patrimonial

Na conceção desta ampliação e reabilitação, o autarca refere que o objetivo foi “honrar o passado, preservando a identidade”.

“Estamos a reforçar a identidade, a valorização patrimonial e a dinamização e promoção cultural. Queremos que o Teatro Municipal seja um ponto de encontro, um espaço para a partilha, para a fruição, para a inclusão, contribuindo para o desenvolvimento. Será um espaço de inspiração e de sonho”, concluiu.

A cerimónia foi presidida pela presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno e contou com o presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Emílio Torrão.

