Lousã: Teatrão leva peça sobre memória e futuro a estações do metrobus

Quando a linha ferroviária da Lousã foi cortada, em 2009, não foi apenas o transporte público que ficou suspenso. As relações e as vivências que ali tinham sido “tecidas” ao longo de gerações também foram quebradas. É sobre essas linhas que trata o próximo espetáculo do Teatrão, que leva a peça às estações do metrobus.

A peça “Com que Linhas te Cruzas? – Parte 1: À Espera” integra um projeto de intervenção artística e cívica que durante 2024 e 2025 juntará em coprodução o Teatrão, a Metro Mondego e os municípios de Coimbra, da Lousã e de Miranda do Corvo.

“O espetáculo fala sobre todo este processo, que teve um passado turbulento, mas desafia as pessoas a ver como é que superamos os problemas e avançamos para outra etapa da vida”, disse Isabel Craveiro, diretora artística do Teatrão, ontem, numa conferência de imprensa que decorreu na Estação de Metrobus de Serpins (Lousã).

Na base deste projeto está um “intenso trabalho” com as comunidades dos três municípios: antes de os ensaios começarem, a companhia foi até Lousã, Miranda do Corvo, Moinhos e Serpins realizar uma série de oficinas para conhecer as populações.

O elenco de dois atores e um músico está a trabalhar com cinco grupos de diversas comunidades dos três municípios onde se desenvolve o projeto.

“Não são só as linhas do metro: são também linhas que nos constroem. Foi esse o desafio lançado às comunidades: construir a partir da memória e da saudade. Todo este processo trouxe também inquietações, mas temos que debater sobre elas para seguir em frente. Por isso é que o trabalho com as comunidades foi também um trabalho corajoso”, afirmou Henriqueta Oliveira, vereadora da Lousã.

