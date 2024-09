Lousã: Semana Europeia do Desporto assinalada no concelho

A Câmara da Lousã, em parceria com diversas entidades, promove, entre os dias 23 e 29, diversas atividades inseridas na Semana Europeia do Desporto.

“FitCamp no Parque”, “Zumba no Jardim”, uma caminhada urbana, “Hidroginástica para todos”, “Boccia na Praça” são algumas das iniciativas, que incluem um momento formativo intitulado “Saúde mental no desporto”.

De acordo com o município, na tarde de dia 28, a piscina municipal tem entrada gratuita e está prevista ainda uma “Cãominhada” e o “Encontro de Gerações”, uma “iniciativa que conta com o apoio de diversos clubes e associações, sendo disponibilizadas experiências desportivas e de lazer, como jogos desportivos, jogos tradicionais, experimentação de atividade desportivas e insufláveis”.