Lousã: Dívida da autarquia diminuiu 3,5 milhões de euros desde 2012

A cumprir o último ano do terceiro e último mandato consecutivo como presidente da Câmara Municipal da Lousã, o autarca Luís Antunes realça o “equilíbrio financeiro da autarquia”, como um dos objetivos base que nortearam o atual executivo camarário.

“Reduzimos a dívida, da ordem dos 9 milhões de euros, para menos de 5,5 milhões. Reduzimos, de grosso modo, 3,5 milhões”, assumiu em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

A concretização de “um plano de investimentos robusto”, é também um aspeto realçado, tal como a redução de impostos. “O IMI era 0,45%, hoje é 0,39%. No IRS, a participação do município era de 5%, é hoje de 4%”, recordou. O Sistema de Mobilidade do Mondego tem sido outra das batalhas assumidas. “Continuamos empenhados em que, de facto, seja um projeto concretizado com a maior urgência possível e que faça justiça ao concelho e à região”, reiterou o edil.

Na cultura também foi feito um forte investimento por parte da autarquia. “O investimento no teatro, só por si, significa o maior investimento de sempre na cultura, mas temos outros projetos que, de facto, nos permitem dizer que fizemos o maior investimento maior de sempre na cultura, algo que neste mandato foi bastante notório”, relembrou.

