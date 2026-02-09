O Município de Montemor-o-Velho anunciou este domingo que a ligação ferroviária entre Formoselha/Santo Varão e Coimbra-B será retomada a partir de amanhã, segunda-feira, dia 9 de fevereiro.

“Esta reposição resulta da intervenção do presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, José Veríssimo, junto da Infraestruturas de Portugal e da CP – Comboios de Portugal, com o objetivo de assegurar uma alternativa de mobilidade ferroviária essencial para a população da margem esquerda do Mondego, que enfrenta fortes constrangimentos à circulação rodoviária decorrentes da subida das águas no Vale do Mondego”, refere a nota de imprensa enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Recorde-se que a Linha do Norte se encontra encerrada junto à estação ferroviária de Alfarelos e que a Linha do Oeste e o Ramal de Alfarelos, por onde circulam habitualmente os comboios suburbanos entre Coimbra e a Figueira da Foz, estão interrompidos na sequência de várias ocorrências provocadas pelo mau tempo. “Esta situação agravou significativamente a mobilidade no território, num período em que também se verificam cortes e condicionamentos relevantes na rede viária”, afirma a nota.

A reposição desta ligação ferroviária “é, por isso, essencial para assegurar a mobilidade da população da margem esquerda do Mondego até Coimbra, garantindo o acesso ao trabalho, aos serviços de saúde e a outros serviços essenciais”, sublinha a autarquia.

O Município de Montemor-o-Velho realça ainda “o empenho da IP e da CP em atender ao pedido de encontrar e implementar soluções que minimizem os constrangimentos sentidos pela população e que contribuem para a reposição progressiva da normalidade”.

Horários previstos (9 de fevereiro)

Formoselha → Coimbra-B: 06H30 | 07H30 | 17H30 | 18H30

Coimbra-B → Formoselha: 06H12 | 07H01 | 17H08 | 18H07

Os comboios realizam paragens intermédias, nomeadamente em Pereira, Ameal, Vila Pouca do Campo, Taveiro, Casais, Espadaneira e Bencanta.