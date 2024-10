Liga 3: Vitória preciosa em final de loucos

Um golo marcado na sequência de um canto, praticamente na única vez em que o Atlético foi à baliza do O. Hospital, define bem a injustiça do que foi a 1.ª parte do jogo.

Com muita gente de Lisboa nas bancadas, a partida que abriu a 9.ª jornada da Liga 3 viria, porém, a ter muito mais do que contar, com uma ponta final frenética.

As duas equipas chegaram a esta jornada em posições de grande simetria: o Atlético em 2.º da tabela e com uma sequência de cinco vitórias consecutivas; o O. Hospital em penúltimo, e há três jogos sem conhecer a vitória.

A 1.ª parte pertenceu aos locais, que estiveram sempre por cima e contabilizaram várias oportunidades. A aposta nos lançamentos longos quase deu fruto logo nos minutos iniciais, com Umaro Balé a ver um golo invalidado por centímetros.

Depois, foi Souza a cabecear alto, Brás a chutar também alto e Afonso Simão a ver um defesa contrário cortar uma bola de golo, já na pequena área.

De repente, o Atlético ganha um canto e o central Duarte Rodrigues marca. Injusto, mas a cumprir o lugar comum: é futebol.

Expulsão condiciona

Logo depois, aconteceu a expulsão de Bruno Almeida e ficou escrito que a sorte do jogo iria mudar. Já perto do intervalo, o defesa do Atlético viu dois cartões amarelos em cinco minutos e deu ao O. Hospital uma parte para ir em busca do resultado.

Após o descanso, os comandados de Rui Santos ainda tiveram de lidar com a maturidade (e até a matreirice) dos visitantes. Até que, em mais um lançamento em profundidade, Varela perdeu o timing do remate, mas ganhou canto, na sequência do qual surgiu o empate, com Souza a rematar de primeira.

O Atlético subiu as linhas, mas foi o O. Hospital que voltou a marcar, num belo golo de Neiva, em na cobrança de um livre muito bem ensaiado.

A perder, os da Tapadinha aceleraram ainda mais e passaram a jogar quase sempre nos últimos 30 metros. A pressão tornou-se asfixiante e os oliveirenses a cometerem erros e chutaram bolas para longe. Não foi bonito de ver, claro está, mas foi eficaz… até ao minuto 90, quando o ascendente do Atlético deu frutos.

