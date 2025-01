Liga 3: O. Hospital procura treinador para enfrentar a manutenção

Rui Santos deixou, este sábado, o comando técnico do O. Hospital. O treinador abandonou o cargo após a derrota por 2-0, averbada no encontro disputado no terreno do Atlético, deixando a equipa no penúltimo lugar da classificação da Série B da Liga 3, com 16 pontos somados.

A formação oliveirense vai agora disputar a fase de manutenção e descida, iniciando esta competição com três pontos somados, em resultado da prestação conseguida desde o começo da temporada – o início da 2.ª fase está previsto para o fim de semana de 15 e 16 de fevereiro.

“Há muitas soluções”

Ontem, em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Mário Brito, presidente da direção do clube, explicou os contornos da saída de Rui Santos. “Em reunião, e depois de uma avaliação a esta 1.ª fase da relação que existia, entendemos, ambas as partes, que neste momento era preferível esta decisão, de acordo com os interesses das partes envolvidas”.

“É um ciclo que passa e a vida é feita de decisões”, sublinhou, reiterando que, “tanto nós como para a equipa técnica, entendemos que este era o momento”.

Relativamente ao sucessor do técnico natural de Braga, o presidente garante que “há muitas soluções. Estamos a analisar o perfil que mais se enquadra à melhor solução em benefício do clube”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 27/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS