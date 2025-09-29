A Académica derrotou ontem o Atlético CP por 2-0 em desafio relacionado com a 6.ª jornada da Série B da Liga 3. Foi a segunda vitória consecutiva em casa e para o campeonato, num jogo em que a Briosa não deu qualquer chance. O Atlético não criou uma oportunidade de golo e Carlos Alves acabou o jogo sem uma defesa.

Um recital tático do treinador António Barbosa e um nível superlativo dos jogadores da Académica foi a grande chave de mais um triunfo. Confiança da equipa parece estar a ganhar contornos significativos.

Para este jogo, o técnico utilizou a mesma fórmula que havia derrotado o Belenenses (4-1) na ronda anterior, com o mesmo “onze” que iniciou esse jogo há duas semanas, e no habitual 4-3-3 clássico.

