diario as beiras
Desporto

Liga 3: Exibição de luxo em nova vitória no Calhabé

29 de setembro às 09 h06
0 comentário(s)
DR

A Académica derrotou ontem o Atlético CP por 2-0 em desafio relacionado com a 6.ª jornada da Série B da Liga 3. Foi a segunda vitória consecutiva em casa e para o campeonato, num jogo em que a Briosa não deu qualquer chance. O Atlético não criou uma oportunidade de golo e Carlos Alves acabou o jogo sem uma defesa.

Um recital tático do treinador António Barbosa e um nível superlativo dos jogadores da Académica foi a grande chave de mais um triunfo. Confiança da equipa parece estar a ganhar contornos significativos.

Para este jogo, o técnico utilizou a mesma fórmula que havia derrotado o Belenenses (4-1) na ronda anterior, com o mesmo “onze” que iniciou esse jogo há duas semanas, e no habitual 4-3-3 clássico.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (29/09/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

29 de setembro

Opinião: Controlo da idade no acesso às plataformas em linha - verificação da “maioridade digital”
29 de setembro

Opinião: Brasil: 35 anos do Código de Defesa do Consumidor
29 de setembro

Ciclismo: Afonso Eulálio iguala melhor registo português de sempre num Mundial
29 de setembro

AFC: Esperança vence Vigor na estreia

Desporto

Desporto
29 de setembro às 09h10

Ciclismo: Afonso Eulálio iguala melhor registo português de sempre num Mundial

0 comentário(s)
Desporto
29 de setembro às 09h08

AFC: Esperança vence Vigor na estreia

0 comentário(s)
Desporto
29 de setembro às 09h07

AFC: União 1919 goleia Poiares

0 comentário(s)