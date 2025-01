Liga 3: Académica empata e sobe ao 2.º lugar

A 16 de setembro, a vitória do Atlético em Coimbra ditou o despedimento de Pedro Machado e, em boa verdade, a inversão de um ciclo que, na altura, se adivinhava muito problemático para a Académica.

Quase quatro meses depois, as duas equipas voltam a encontrar-se, mas o cenário é bem diferente: a turma lisboeta é líder da classificação e não perde, em casa, já desde 18 de agosto, enquanto a Briosa chega à Tapadinha com sete jogos sem conhecer a derrota.

Para este jogo, em Lisboa, o treinador António Barbosa promove apenas uma alteração, face ao jogo com o Sporting B: a saída de Duarte Carvalho do meio-campo para o regresso de Vasco Gomes. Na frente, entretanto, mantém-se a estratégia de dois extremos (Gildo e Bah-Sy) e um ponta-de-lança que tem estado em muito bom plano (Hachadi).

Não se assiste, no entanto, a uma primeira parte famosa. Joga-se muito a meio campo e são escassos os momentos de perigo. Na verdade, a bola só está perto de entrar na baliza quando Hachadi finta dois adversários e chuta para defesa apertada de Luís Ribeiro, e logo depois, quando Montez cabeceia ao lado. E, já perto do intervalo, quando o mesmo Hachadi aproveita um ressalto para pôr à prova o guardião da casa.

