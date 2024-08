Lavos promove folclore, artesanato e gastronomia locais

A Casa do Povo de Lavos, com sede na localidade de Regalheiras, propôs e as coletividades da freguesia aceitaram. E assim nasceu o 1.º Encontro de Folclore Lavoense e Mostra de Artesanato Local, que se realiza este sábado, a partir das 20H00.

A primeira edição do evento tem lugar na Casa do Povo de Lavos, mas a partir do próximo ano será rotativo, percorrendo as coletividades da freguesia, sendo cada anfitrião o organizador. O encontro inclui gastronomia tradicional local.

Participam nesta primeira edição da atividade as coletividades com grupo ou rancho folclórico. Não é o caso da Sociedade Artística Musical Carvalhense, coletividade conhecida pela sua centenária banda filarmónica, e do centro cultural e recreativo que abrange as localidades de Outeiro, Copeiro e Franco, daí ficarem de fora do 1.º Encontro de Folclore Lavoense e Mostra de Artesanato Local.

Além do folclore das coletividades locais, o programa conta, também, com a participação da Associação Concertinas do Marquês, do concelho vizinho de Pombal. Este grupo atua a seguir aos grupos e ranchos folclóricos.