Treino aéreo de combate a incêndios na Serra da Boa Viagem

Jot'Alves é jornalista do DIÁRIO AS BEIRAS desde 2001. É editor das secções Figueira da Foz e Nacional/Internacional....

Foram realizados esta manhã treinos de combate a incêndios florestais na Serra da Boa Viagem com recurso a helicópteros.

Contactados pelo DIÁRIO AS BEIRAS, os Bombeiros Voluntários e os Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz desconheciam que entidade estava a realizar os exercícios, já que não foram informados acerca do simulacro.

Tudo aponta para que os meios mobilizados pertençam à Força Aérea Portuguesa. O DIÁRIO AS BEIRAS contactou as relações públicas daquele ramo das Forças Armadas, mas sem sucesso.

A Serra da Boa Viagem é o “pulmão” da cidade da Figueira da Foz.

O parque florestal, severamente fustigado pelos incêndios de 1993 e 2005, é uma das zonas mais vigiadas do concelho durante a época crítica de incêndios.