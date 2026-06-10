Coimbra

PSP deteve autor de crime de violência doméstica em Coimbra

10 de junho de 2026 às 17 h00
Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Um homem de 49 anos foi detido na noite de terça-feira, no contexto de crime de violência doméstica.

Contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS, fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra, esclareceu que os agentes receberam a comunicação por volta das 22H00 na rua Natália Correia, no Vale das Flores, em Coimbra.

Além da detenção efetuada, os agentes de autoridade apreenderam ainda uma arma de fogo e cinco munições.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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