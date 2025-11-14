O judoca português Miguel Gago (-66 kg) foi hoje quinto classificado no Grande Prémio de Zagreb, ao perder no combate de luta pelo bronze com o húngaro Bence Pongrazc, terceiro favorito na categoria.

Gago, de 21 anos, que alcançou o seu melhor desempenho num Grande Prémio do circuito internacional, entrou praticamente a perder frente a Pongrazc, ao sofrer um yuko ainda durante o primeiro minuto de combate.

Mesmo assim, o judoca da Académica de Coimbra sai de Zagreb com um bom desempenho, importante na pontuação para o ranking mundial, ao efetuar cinco combates, com três vitórias e duas derrotas, uma das quais nos quartos de final, com o vice-campeão, e a outra na luta pelo bronze.

Na capital croata, Portugal ainda terá mais quatro judocas em ação, com Bárbara Timo, Taís Pina (ambas em -70 kg), Otari Kvantidze (-73 kg) e João Fernando (-81 kg) a entrarem no sábado nos tatamis da Arena Zagreb.