Jovem de 16 anos é candidato ao Kennedy Space Center

Viajar até aos Estados Unidos para participar na final mundial da competição “design de base espacial” – que terá lugar no Kennedy Space Center, Florida – é o objetivo imediato de vida de Jorge Santos, de 16 anos e aluno do 11.º ano em Miranda do Corvo.

Depois das equipas de estudantes de que foi membro terem conquistado os respetivos campeonatos nacional e europeu “Astronauta por um Dia”, da Agência Espacial Europeia, o Jorge faz, agora, parte da short-list de cerca de três dezenas de candidatos europeus, que serão selecionados seis para viajar até à Florida.

O aspirante a astronauta afirma que “mesmo que não vá, já aprendi muito nas experiências de que beneficiei neste processo”, mas mostra-se confiante de que pode ser um dos eleitos, até porque foi chefe de setor da equipa europeia que venceu a competição.

Antes, em 2024, já tinha experimentado “gravidade zero” num voo parabólico de um avião especial que veio de França para a final da edição portuguesa de “Astronauta por um Dia”.

Trata-se de um Airbus A310 0G que possibilita aos passageiros experienciarem até 22 segundos de gravidade reduzida ou microgravidade em cada parábola. Em pleno voo, nuns precisos 47.° graus de inclinação, a aceleração do avião é reduzida a quase zero. É durante este momento que os passageiros flutuam, antes do piloto estabilizar o avião, retomando o voo horizontal.

O seu objetivo a longo prazo é entrar no reduzido número de portugueses que se podem considerar astronautas, mas entretanto está a estudar para atingir resultados académicos que lhe abram portas para estudar Engenharia Aeronáutica ou Espacial num país estrangeiro ou, se não for possível, em Portugal.

