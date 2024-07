José Francisco Rolo: “Um certame para as famílias com aposta forte no cartaz”

No ano passado referiu que a EXPOH era uma espécie de festival de verão para jovens. Este ano, essa identidade mantém-se?

A EXPOH teve aqui uma mudança de figurino nos últimos anos. Antes era uma exposição, e entretanto, nós, no presente mandato, refizemos o conceito do certame. Mais festivaleiro, com música e com artistas de renome. Este ano, para além dessa vertente, quisemos aproximar o evento do setor da economia e das empresas. Mas o grande objetivo passa por proporcionar um ambiente de família, acompanhado de uma grande oferta musical e boa onda.

O que destaca no programa?

Como tem sido habitual, fizemos uma grande aposta no cartaz musical, com nomes de relevo da música portuguesa. A abertura do evento, com entrada gratuita, terá o espetáculo de José Amaro, que é um artista popular, sendo esta a primeira vez que está no distrito de Coimbra. Tem sido um sucesso em termos de captação do público ligado à música popular. Vamos fechar o evento com um concerto dos Dama, que é um projeto musical que capta público de todas as idades. Pelo meio teremos as atuações dos Delfins, uma banda transversal a todas as faixas etárias e que este ano comemora 40 anos, o Van Zee e o Richie Campbell, artistas prediletos do segmento mais jovem. Destaco ainda outros concertos como José Pinhal Post-Mortem Experience, Insert Coin e Pearl Band, grupo de tributo aos Pearl Jam. No final das noites haverá sempre os djs para prolongar o convívio e a diversão. Portanto podemos afirmar que temos aqui um programa com muita diversidade de estilos, destinado a todos os públicos.

Para além da oferta musical, o que é que o público pode ainda esperar?

Acima de tudo um grande ambiente de confraternização. Mas de salientar que é uma EXPOH que apresenta novas experiências gastronómicas em termos de oferta de restauração, onde as coletividades do concelho desenvolvem um papel importante. Os produtos locais de qualidade, como os queijos, os enchidos, e a oportunidade de disfrutar os vinhos do Dão são parte integrante da gastronomia do evento. Temos também uma novidade, a OH Taberna, um espaço onde as freguesias e as coletividades irão promover a gastronomia e divulgar as iniciativas mais emblemáticas organizadas anualmente. Um evento que tem uma zona renovada, em termos de fun zone para as crianças e para os adultos, com carrosséis, carrinhos de choque, insufláveis e simuladores virtuais de rali, da responsabilidade da Escola Profissional Eptoliva. O artesanato também estará presente com diversos artesãos locais. Depois, vamos trabalhar a muito a componente da presença institucional no setor educativo, com diversa informação da oferta educativa das escolas do concelho.

Esperam quantos visitantes na EXPOH?

Esperamos atingir os 50 mil visitantes durante todo o certame. Temos um grande programa repleto de experiências e esperemos que tenha impacto ao trazer público de toda a Região de Coimbra, da Região de Viseu e da Guarda. Queremos ser um evento que capte a atenção e marque uma forte presença aqui no interior da região Centro e claro, a nível nacional. Deixamos o convite a todos.

Pode ler a entrevista completa na edição impressa e digital do dia 23/07/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS