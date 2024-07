IP3 condicionado em Santa Comba Dão e com desvio pela EN2

O Itinerário Principal 3 (IP3) está condicionado em Santa Comba Dão devido a obras de pavimentação e o trânsito está a ser desviado pela Estrada Nacional 2 (EN2), anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal.

“A Infraestruturas de Portugal informa que está a realizar trabalhos de pavimentação no IP3 entre os nós de Santa Comba Dão e de Treixedo, sendo necessário proceder ao condicionamento do trânsito, com recurso a desvios de trânsito pela EN2”.

Na nota de imprensa enviada à agência Lusa, a IP esclarece que entre as 08:00 e as 18:00 de hoje e até quarta-feira, o corte será efetuado entre o nó de Santa Comba Dão e o de Treixedo, no sentido Coimbra-Viseu.

Já no sentido contrário, Viseu-Coimbra, nos mesmos quilómetros e entre os mesmos nós, o corte terá início às 08:00 de quinta-feira e termina às 18:00 de sexta-feira.

A IP refere ainda que, em alternativa ao IP3, a circulação viária deve ser realizada pela Estrada Nacional 2 (EN), estando os locais de desvio devidamente assinalados.

“Solicitamos a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que estas situações possam provocar, na certeza de estarmos a contribuir para a melhoria das condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores”.