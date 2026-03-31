A Câmara de Condeixa-a-Nova, lançou um concurso público para salvaguardar a zona extremo poente da muralha do complexo arqueológico de Conímbriga, no valor de 350 mil euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“O que se pretende com o concurso é termos uma ação de salvaguarda e consolidação neste setor da muralha”, disse à agência Lusa o diretor do Museu Nacional de Conímbriga Vítor Dias.

O aviso foi publicado em Diário da República na segunda-feira e estabelece 150 dias (cinco meses) de prazo de execução do contrato.

Segundo Vítor Dias, o concurso insere-se no contexto do PRR, numa estratégia de apresentação de projetos com calendarização mais curta, depois de não ter havido “nenhuma empresa interessada no concurso do museu” de Conímbriga, no concelho de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

A intervenção, acrescentou, irá permitir repor as condições de segurança naquela zona da muralha, que “está tombada” e que “nunca teve uma ação” de intervenção, abrindo caminho a outros projetos no futuro.

“Aquela zona da muralha permitirá, com esta ação, criar condições de segurança e, no futuro, condições de musealização e digitação para podermos criar uma coisa, que idealizei desde [20]21, que seria um miradouro cultural naquela zona, que documentasse que Conímbriga é realmente muito mais do que um museu”, explicou.

O prazo para a entrega de propostas para o concurso termina em 10 de abril.

Vítor Dias adiantou, ainda em declarações à Lusa, que há mais três obras no contexto do PRR, que estão mais adiantadas em termos de concurso.

Trata-se de ações de conservação e restauro na muralha do Alto Império e do setor F, junto ao Anfiteatro, além da “obra de implementação de wi-fi, tanto na ruína como no museu”.

“Esperamos conseguir executá-las todas. Estamos expectantes em relação a isso”, afirmou.